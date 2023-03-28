Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:34, 28 марта 2023Россия

Минобороны доложило о перехвате 18 снарядов РСЗО HIMARS

Минобороны России доложило о перехвате 18 снарядов РСЗО HIMARS за прошедшие сутки

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки удалось перехватить 18 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом журналистам во вторник, 28 марта, доложил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, был захвачен один управляемый реактивный снаряд GLSDB. В Минобороны разъяснили, что этот снаряд был перехвачен российскими ПВО впервые.

В ведомстве рассказали об уничтожении 12 украинских беспилотников в Запорожской и Харьковской областях, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

11 марта в Минобороны отчитались об уничтожении 11 украинских дронов и четырех снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Тогда же были перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM.

До этого российские истребители уничтожили в воздушном бою в районе Марьинки ДНР самолет Су-27 Вооруженных сил Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Труп россиянина нашли в железобетонной будке
Худший клуб РПЛ возглавил испанский тренер
Посла Норвегии в Грузии вызвали в МИД республики
Словакия в пять раз увеличит производство использующихся на Украине снарядов
Минобороны России впервые заявило о сбитом в зоне СВО снаряде GLSDB
Загадочный похититель тысячи рукописей известных писателей избежал тюрьмы
Глава МОК поддержал участие россиян в турнирах в нейтральном статусе
Адвокат художницы Цветковой высказался об отмене оправдательного приговора
Народную артистку РСФСР Белохвостикову госпитализировали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.