Минобороны доложило о перехвате 18 снарядов РСЗО HIMARS

Минобороны России доложило о перехвате 18 снарядов РСЗО HIMARS за прошедшие сутки

Российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки удалось перехватить 18 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом журналистам во вторник, 28 марта, доложил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, был захвачен один управляемый реактивный снаряд GLSDB. В Минобороны разъяснили, что этот снаряд был перехвачен российскими ПВО впервые.

В ведомстве рассказали об уничтожении 12 украинских беспилотников в Запорожской и Харьковской областях, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

11 марта в Минобороны отчитались об уничтожении 11 украинских дронов и четырех снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Тогда же были перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM.

До этого российские истребители уничтожили в воздушном бою в районе Марьинки ДНР самолет Су-27 Вооруженных сил Украины.