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20:05, 28 марта 2023Из жизни

Подделавший больничный мужчина столкнулся с угрозой сесть в тюрьму на 15 лет

Жителю Турции грозит до 15 лет тюрьмы за отдых на пляже по поддельному больничному листу

Фото: Unsplash

Жителю Турции грозит наказание в виде 15 лет тюрьмы за то, что он предоставил поддельный больничный лист, чтобы отдохнуть на море. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

В июле 2022 года Саит У. сообщил своему начальнику Мехмету Эвриму, что временно не может работать из-за болезни. В подтверждение своих слов мужчина отправил руководителю четырехдневный больничный лист.

Когда начальник предложил навестить сотрудника в больнице или дома, мужчина отказался. Это вызвало подозрения у Эврима, и он начал расследование. В результате выяснилось, что Саит У. никогда не был в больнице, которая выдала предоставленный им документ. Более того, в этот же период мужчина опубликовал в соцсетях фотографии, на которых видно, как он отдыхает на пляже в городе Мерсин. Больничный оказался поддельным.

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Эврим подал в полицию заявление в отношении обманщика. Мужчину, который уехал в отпуск, не имея медицинских оснований, будут судить по обвинениям в мошенничестве и подделке документов. Ему грозит наказание в виде 15 лет тюремного заключения.

Врача и медсестру, которые выписали больничный без осмотра пациента, привлекут к ответственности по обвинениям в злоупотреблении служебным положением и подделке официальных документов. Им грозит до 11 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что британец, которого уволили из-за возраста и несуществующей лысины, обвинил бывшего работодателя в дискриминации и отсудил миллионы рублей. Начальник заявлял, что ему не нужна команда, состоящая из лысых мужчин за 50, и жаловался, что подчиненные слишком похожи на него самого.

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Алиса Дмитриева
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