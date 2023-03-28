ФСБ захотела отслеживать пассажиров такси по платежам и геолокации

ФСБ разработала документ, дающий доступ к базам такси, чтобы отслеживать пассажиров

ФСБ разработала проект постановления правительства России, дающий ведомству доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси, чтобы отслеживать пассажиров. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Информация по заказам должна передаваться спецслужбе во внесудебном порядке. Также ФСБ намерена получить доступ к данным электронного мониторинга геолокации и средствам платежа пассажиров.

Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ подготовлен в рамках закона о такси, который вступает в силу 1 сентября 2023 года. Он был подписан президентом России 29 декабря 2022 года.