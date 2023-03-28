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19:00, 28 марта 2023Спорт

МОК обратился к спортивным федерациям по поводу допуска россиян

Глава МОК Бах заявил, что решение о допуске россиян должны принимать спортивные федерации

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале организации, обратился к спортивным федерациям по поводу допуска россиян.

Бах заявил, что решение по участию отечественных спортсменов должны принимать именно континентальные федерации. «Они могут решить, что атлеты должны выступать, найти необходимые механизмы», — подчеркнул он. Глава МОК добавил, что конкретную дату принятия решения он назвать затрудняется.

Ранее 28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших военные действия на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Анастасия Борисова
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