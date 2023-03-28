Китай обвинил США в двойных стандартах в расследовании по «Северным потокам»

В МИД КНР указали на двойные стандарты США в расследовании по взрыву на «Северных потоках»

Вашингтон снова проявляет двойные стандарты с расследованием по взрыву на газопроводах «Северный поток». США постоянно проводят так называемые расследования в отношении нелояльных им стран, но в случае с российскими газопроводами ведут себя чрезвычайно скрытно, не предпочитая говорить об этом напрямую. На это указала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости.

«США стремятся проводить так называемые расследования в отношении других развивающихся стран, однако в отношении этого происшествия [на "Северных потоках"], представляющего серьезную угрозу для международного мира и безопасности, они ведут себя скрытно, очевидно придерживаясь двойных стандартов», — обвинила США дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США и Германии попались на вбросе лжи о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», распространив одинаковые версии происшествия в СМИ