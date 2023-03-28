В УПЦ попросили Зеленского не выселять студентов Киевской духовной академии

Митрополит УПЦ попросил Зеленского не выселять студентов Киевской духовной академии

Глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой не выселять студентов и преподавателей из Киевской духовной академии. Текст его обращения был опубликован на сайте УПЦ.

Митрополит подчеркнул, что соответствующие действия министерства культуры и информационной политики республики в отношении Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии «повлияют не только на украинское духовное образование, но и на восприятие Украины как цивилизованной и демократической страны».

Клирик также обратил внимание, что академический дом сотен студентов и преподавателей отстраивался «за счет и трудами меценатов академии».

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, в котором обратило внимание на дискриминацию УПЦ. В своем отчете, в частности, УВКПЧ указало на давление на церковь со стороны Службы безопасности Украины.