Предложения НОМ нашли отражение в поправках в избирательное законодательство

Предложения НОМ нашли отражение в поправках в федеральный закон о выборах

Депутаты Госдумы и сенаторы предложили внести поправки в федеральный закон о выборах (ФЗ-67). Изменения предусматривают отказ от открепительных удостоверений, урегулирование вопроса голосования в СИЗО и расширение возможностей общественных наблюдателей. Эту инициативу ранее предлагала законодательно закрепить Ассоциация Независимого общественного мониторинга (НОМ).

«Законопроект несет в себе совокупность норм, которые можно сказать точечно настраивают законодательство с учетом изменившихся условий жизни граждан. Так, внесено несколько норм, расширяющих возможности участия граждан в избирательном процессе; предлагается очищение системы от рудиментов, таких как открепительные удостоверения — с учетом технологического развития общества; а также проведено урегулирование вопросов фото- видеосъемки на участках», — рассказала исполнительный директор НОМ, член ОП РФ Алена Булгакова.

«Законопроект устанавливает, что общественные палаты вправе назначить наблюдателей во всех случаях, а не только в случаях, где такое наблюдение предусмотрено региональным законом. Возможность общественного наблюдения сформулирована как норма прямого действия, а это значит, что общественное наблюдение на региональных и местных выборах станет возможным во всех регионах», — пояснил член СПЧ при президенте, председатель НОМ Александр Брод. Данное предложение содержалось в докладе Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», который был представлен 20 марта на конференции ОП, посвященной пятилетию общественного контроля.

Также авторы законодательной инициативы предлагают закрепить отказ от голосования с использованием открепительных удостоверений. «Развитие механизма «Мобильный избиратель» привело к тому, что на практике институт открепительных удостоверений стал не востребован, а возможность их применения остается лишь в небольшом количестве регионов», — указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Член Правления РАПН, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов отметил в беседе с порталом НОМ, что открепительные удостоверения оказались слишком спорной нормой, вызывавшей бесконечные критические замечания с разных сторон, поэтому идею отказаться от них можно только приветствовать.

Назрели и изменения в законе, обязывающие кандидатов информировать избирательную комиссию о получении судимости, если это событие произошло в период их активного участия в кампании. На этот аспект законодательной инициативы обратил внимание представитель Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский. «Работа с кандидатами таким образом становится более системной, а качество информирования избирателей о кандидатах повысится», — подчеркнул эксперт.

Возможность открытия экстерриториальных участков в СИЗО, по словам А. Громского, позволит гражданам, содержащимся под стражей, но не утерявшим свои права избирателей, принимать участие в выборах органов местного самоуправления, находясь за пределами муниципалитета.

«Такие изменения законодательства о выборах – проявление внимания депутатов к позициям экспертного сообщества и учет мнений избирателей. Мы видим очередные шаги по цифровизации избирательного процесса, повышения открытости выборов для контроля со стороны общественников», — отмечает директор Малой академии государственного управления Пермского края, и.о. директора Регионального института непрерывного образования Пермского государственного университета Михаил Мухин.

Вместе с тем, инициатива предполагает наделение регионов, вошедших в состав в России, правом самостоятельно устанавливать отдельные особенности применения закона о гарантии избирательных прав и права на референдум.

Соавторами законопроекта стали сенаторы Андрей Клишас и Вячеслав Тимченко и депутаты Госдумы от фракций «Единая Россия», ЛДПР и фракции «Новые люди». Под законопроектом поставили подписи Павел Крашенинников, Дмитрий Вяткин, Леонид Ивлев, Дмитрий Ламейкин, Алексей Диденко, Владислав Даванков.