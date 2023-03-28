Большой рогатый филин напал на шестерых посетителей парка

CBC: четыре человека обратились в больницу после нападения филина в Канаде

Четыре посетителя Провинциального парка Килларни в канадской провинции Онтарио обратились к врачам после нападения разъяренного большого рогатого филина по кличке Макс. Об этом сообщает CBC.

Представитель Министерства охраны окружающей среды Онтарио Гэри Уилер заявил, что помимо четырех пострадавших, филин напал еще на двух человек, но они не стали обращаться за помощью. В общей сложности количество пострадавших составило шесть человек.

После нападения местные власти временно закрыли расположенную на озере Джордж площадку для кемпинга, где размещаются домики, юрты и места для палаток, а также лыжные тропы.

Уилер рассказал, что филин получил травму, из-за чего вел себя агрессивно по отношению к гостям парка.

Член группы любителей наблюдения за птицами Timmins Naturalists Марк Джорон сообщил, что многие виды, в том числе совы, проявляют территориальное поведение весной, когда у них начинается период гнездования. «Лучшее, что можно сделать — держаться подальше от места обитания совы», — сказал он.

Виргинский филин, также известный как большой рогатый филин — хищная птица из семейства совиных. Широко распространен на территориях обеих Америк. Является третьим по размеру в мире после филина и рыбного филина.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании подверглась нападению крупной совы во время пробежки. Она предположила, что сова приняла ее за какое-то животное и попыталась съесть.

