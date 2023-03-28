Владелец российского приюта признал вину в гибели 23 постояльцев в пожаре

В Кемерове владелец сгоревшего приюта признал в суде вину по делу о гибели 23 постояльцев

В Заводском районном суде Кемерова на процессе по уголовному делу о гибели 23 постояльцев сгоревшего приюта его владелец Андрей Смирнов признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Он заявил, что признает вину в гибели людей и готов к любому наказанию.

По версии следствия, с 2019 года Смирнов арендовал здание для нелегального приюта для престарелых. Зная, что в доме нет пожарной сигнализации и систем пожаротушения, он за деньги предоставлял услуги пожилым людям и маломобильным гражданам. Договоров с постояльцами и работниками он не заключал.

В СКР рассказали, что причиной пожара стала неправильная эксплуатация котла. Отопление осуществлялось с нарушением правил пожарной безопасности, документы по оказанию услуг не заключались. В своих показаниях владелец приюта отметил, что его сотрудник довел температуру до 80 градусов тепла вместо допустимых 73 и мог не закрыть крышку котла.

Дом престарелых загорелся в ночь на 24 декабря 2022 года. В тот момент там находилось 28 постояльцев, 23 из них погибли, пятеро пострадали.

Также по делу о пожаре арестован пожарный инспектор Роман Плет, ему вменяют халатность. Вину он не признал.