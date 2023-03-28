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18:10, 28 марта 2023Мир

Во Франции снова начались протесты

Во Франции снова начались протесты из-за повышения пенсионного возраста

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Во Франции снова начались протесты из-за решения правительства республики повысить пенсионный возраст. Об этом сообщает RT.

Манифестации охватили крупные французские города. По данным телеканала, протестующие подожгли баррикады в Ренне и Генгане, а также заблокировали железнодорожные пути Лионского вокзала. Отмечается, что основные демонстрации должны пройти в Париже.

Во Франции с конца января проходят массовые уличные протесты против пенсионной реформы. 31 января на митинги вышли почти три миллиона человек. На фоне происходящего рейтинг президента Эммануэля Макрона упал до рекордного минимума. Уточнялось, что работой французского лидера довольны лишь 28 процентов опрошенных.

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Виктория Кондратьева
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