Во Франции снова начались протесты из-за повышения пенсионного возраста

Во Франции снова начались протесты из-за решения правительства республики повысить пенсионный возраст. Об этом сообщает RT.

Манифестации охватили крупные французские города. По данным телеканала, протестующие подожгли баррикады в Ренне и Генгане, а также заблокировали железнодорожные пути Лионского вокзала. Отмечается, что основные демонстрации должны пройти в Париже.

Во Франции с конца января проходят массовые уличные протесты против пенсионной реформы. 31 января на митинги вышли почти три миллиона человек. На фоне происходящего рейтинг президента Эммануэля Макрона упал до рекордного минимума. Уточнялось, что работой французского лидера довольны лишь 28 процентов опрошенных.