Певец SHAMAN рассказал о жизни в общежитии

Певец SHAMAN рассказал, что в студенческие годы проживал в общежитии с тремя пианистами

Российский певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, рассказал о том, что в студенческие годы проживал в комнате с тремя соседями в общежитии. Своими воспоминаниями об этом периоде жизни он поделился в интервью с изданием «Телепрограмма».

Дронов ответил на комментарий о том, что он, вероятно, умеет выполнять всю необходимую работу по дому. Собеседник артиста также вспомнил о словах бабушки и дедушки певца, которые ранее рассказывали, что их внук самостоятельно делал ремонт в своей комнате. SHAMAN заверил интервьюера, что при необходимости сможет справиться со всеми бытовыми делами самостоятельно.

«Не переживайте, я если что не пропаду. Я же несколько лет жил в общежитии, которое студентам предоставила академия имени Гнесиных. Как сейчас помню, на шестом этаже, в 624-й комнате. В комнате было три пианиста и я один. Прекрасно справлялись: готовили сами, стирали, убирали, выполняли все бытовые задачи. Так что я все могу делать, вообще не вопрос», — сообщил музыкант.

В марте SHAMAN назвал себя бездомным. Артист заявил, что не владеет собственным жильем ни в России, ни за рубежом.