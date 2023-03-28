Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:54, 28 марта 2023Из жизни

Экипаж катамарана спас мужчину от погнавшейся за ним акулы

CNN: пловец в США сумел уплыть от укусившей его акулы

Фото: Marcelo Cidrack / Unsplash

Экипаж катамарана в штате Гавайи, США, спас мужчину, за которым во время купания погналась акула. Об этом сообщает CNN.

60-летний мужчина купался в заливе Анахумалью у берегов Большого острова. Когда пловец находился в 200 метрах от берега, за ним погналась акула. Хищная рыба успела укусить его.

Материалы по теме:
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Первый полицейский стаффордширский терьер в Великобритании вышел на пенсию
Первый полицейский стаффордширский терьер в Великобритании вышел на пенсию
20 сентября 2022

Мужчина сумел уплыть от хищницы и добраться до катамарана, экипаж которого помог ему выбраться из воды. Члены экипажа оказали пострадавшему первую помощь и остановили кровотечение до прибытия врачей.

Спасатель на водном мотоцикле доставил пострадавшего на берег. Мужчину госпитализировали с укусами на левой руке и задней части ноги. Его текущее состояние неизвестно.

Залив Анахумалью — популярное место для любителей дайвинга и сноркелинга. К какому виду относилась напавшая на пловца акула и какого она была размера, неизвестно.

Ранее сообщалось, что акула откусила бразильянке руку во время отдыха на одном из пляжей Бразилии. Когда бразильянка осознала, что произошло, с ней случилась истерика: женщина рыдала и кричала от боли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Разгром колонны ВСУ бойцами ЧВК «Вагнер» под Артемовском попал на видео
Стало известно о желании Берлускони найти дом с бункером
Арендодателя избили розгами за секс со второй женой арендатора
Азербайджанского депутата обстреляли из автомата у ворот его дома
Россия начала осуществлять дополнительные поставки газа Венгрии
Неизлечимо больная Сельма Блэр ответила на обвинения в нарциссизме
В Крыму четыре человека погибли в сбитой поездом на переезде машине
В ЦСКА оценили шансы на возвращение Федотова после увольнения из армии
Пентагон отказался обменяться данными по ДСНВ с Россией
Эксперт оценил перспективы выдвижения главы Самарской области на следующий срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.