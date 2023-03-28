Экипаж катамарана спас мужчину от погнавшейся за ним акулы

CNN: пловец в США сумел уплыть от укусившей его акулы

Экипаж катамарана в штате Гавайи, США, спас мужчину, за которым во время купания погналась акула. Об этом сообщает CNN.

60-летний мужчина купался в заливе Анахумалью у берегов Большого острова. Когда пловец находился в 200 метрах от берега, за ним погналась акула. Хищная рыба успела укусить его.

Мужчина сумел уплыть от хищницы и добраться до катамарана, экипаж которого помог ему выбраться из воды. Члены экипажа оказали пострадавшему первую помощь и остановили кровотечение до прибытия врачей.

Спасатель на водном мотоцикле доставил пострадавшего на берег. Мужчину госпитализировали с укусами на левой руке и задней части ноги. Его текущее состояние неизвестно.

Залив Анахумалью — популярное место для любителей дайвинга и сноркелинга. К какому виду относилась напавшая на пловца акула и какого она была размера, неизвестно.

Ранее сообщалось, что акула откусила бразильянке руку во время отдыха на одном из пляжей Бразилии. Когда бразильянка осознала, что произошло, с ней случилась истерика: женщина рыдала и кричала от боли.

