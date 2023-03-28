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19:44, 28 марта 2023Из жизни

Теленок сбежал со скотобойни и спасся от риска быть съеденным

Gothamist: в США четырехмесячный теленок сбежал со скотобойни и обрел новый дом

В городе Нью-Йорк, США, четырехмесячный теленок сбежал со скотобойни и спасся от смерти. О том, как животное избежало риска быть съеденным, сообщает Gothamist.

Теленок убежал от работников скотобойни во вторник, 21 марта. По словам Винни Фонтаны, владельца находящейся неподалеку от места происшествия пиццерии, парнокопытное носилось по улицам и некоторое время оставалось непойманным. «Когда теленок вошел в деловой район, все дружно бросились ловить его», — рассказывает он. Позже парнокопытное удалось поймать и погрузить в грузовик.

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Животное вернули на скотобойню, однако люди, узнавшие о произошедшем, потребовали его пощадить. Среди желающих спасти парнокопытное оказался Майк Стура, управляющий приютом для животных Skylands. Он приехал на скотобойню и сумел уговорить работников отдать ему теленка. Благодаря Стуре животное обрело новый дом и теперь сможет прожить в приюте до старости. «Я думаю, он заслужил это. Он заработал свободу», — говорит Стура.

Ранее сообщалось, что в США семь овец спаслись от смерти, сбежав со скотобойни, и также обрели новый дом. Животных поймали и отвезли в приют, где теперь они смогут спокойно провести остаток жизни.

Алиса Удовик
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