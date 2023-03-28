Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:40, 28 марта 2023Ценности

Россиянки перечислили худшие подарки от мужчин

Mixit: россиянки назвали сладости и конфеты худшими подарками от мужчин

Фото: Yavdat / Shutterstock / Fotodom

Представители российской компании Mixit провели исследование, в ходе которого россиянки перечислили худшие подарки, полученные от мужчин. Результаты опроса, в котором приняли участие более 400 женщин, поступили в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 28 марта.

Эксперты выяснили, что 26,4 процента респондентов не оценили подарки от избранников на 8 Марта. Самое большое неудовлетворение у женщин вызвали съедобные презенты. При этом 18 процентов жительниц страны признались, что хотят получить сладости и конфеты только в дополнение к основному поздравлению. Также стало известно, что часть опрошенных желают, чтобы мужчины предварительно согласовывали с ними выбор подарков.

Материалы по теме:
Продавцы хорошего настроения Владелица цветочных салонов Ирина Соболева раскрыла секреты флористического бизнеса
Продавцы хорошего настроенияВладелица цветочных салонов Ирина Соболева раскрыла секреты флористического бизнеса
27 апреля 2018
Подарки остались в прошлом Как ретейл пережил гендерные праздники
Подарки остались в прошломКак ретейл пережил гендерные праздники
15 марта 2016

В то же время лучшими подарками россиянки назвали сертификат на покупку косметических продуктов (53,2 процента), ювелирные украшения (52,7) и уходовые средства (36,2). Отмечается, что частым пожеланием у респонденток также являются деньги.

Ранее в марте россиянки начали продавать непонравившиеся подарки. Данные публикации стали появляться на платформе «Авито». Жительница Москвы выставила на продажу сумку люксового бренда Tory Burch, изготовленную из натуральной кожи теленка, за 16,3 тысячи рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Сотрудник московского кинотеатра украл из сейфа полмиллиона рублей
На Украине обвинили издательства в нарушении закона о госязыке
Труп россиянина нашли в железобетонной будке
Худший клуб РПЛ возглавил испанский тренер
Посла Норвегии в Грузии вызвали в МИД республики
Словакия в пять раз увеличит производство использующихся на Украине снарядов
Минобороны России впервые заявило о сбитом в зоне СВО снаряде GLSDB
Загадочный похититель тысячи рукописей известных писателей избежал тюрьмы
Глава МОК поддержал участие россиян в турнирах в нейтральном статусе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.