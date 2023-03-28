Россиянки перечислили худшие подарки от мужчин

Mixit: россиянки назвали сладости и конфеты худшими подарками от мужчин

Представители российской компании Mixit провели исследование, в ходе которого россиянки перечислили худшие подарки, полученные от мужчин. Результаты опроса, в котором приняли участие более 400 женщин, поступили в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 28 марта.

Эксперты выяснили, что 26,4 процента респондентов не оценили подарки от избранников на 8 Марта. Самое большое неудовлетворение у женщин вызвали съедобные презенты. При этом 18 процентов жительниц страны признались, что хотят получить сладости и конфеты только в дополнение к основному поздравлению. Также стало известно, что часть опрошенных желают, чтобы мужчины предварительно согласовывали с ними выбор подарков.

В то же время лучшими подарками россиянки назвали сертификат на покупку косметических продуктов (53,2 процента), ювелирные украшения (52,7) и уходовые средства (36,2). Отмечается, что частым пожеланием у респонденток также являются деньги.

Ранее в марте россиянки начали продавать непонравившиеся подарки. Данные публикации стали появляться на платформе «Авито». Жительница Москвы выставила на продажу сумку люксового бренда Tory Burch, изготовленную из натуральной кожи теленка, за 16,3 тысячи рублей.