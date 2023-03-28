49-летний петербуржец надругался над школьницами

78.ru: в Петербурге сотрудник крупного предприятия надругался над школьницами 8 и 9 лет

В Санкт-Петербурге сотрудник крупного предприятия надругался над школьницами восьми и девяти лет. Об этом сообщил 78.ru.

По информации телеканала, 49-летний мужчина совершил преступление еще в 2022 году. Обеих девочек он пригласил в квартиру на улице Бурцева.

Петербуржца задержали вечером 27 марта на проспекте Юрия Гагарина. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

17 марта сообщалось, что заместителя директора по учебно-воспитательной работе одной из школ Невского района Санкт-Петербурга заподозрили в изнасиловании пятиклассницы.

Позже в управлении СКР пояснили, что неизвестные позвонили с неустановленного номера и оклеветали петербуржца.

До этого в Абакане 24-летний бывший учитель физкультуры изнасиловал 15-летнюю местную жительницу у себя дома. В январе школьница пришла в гости к экс-преподавателю. Там он надругался над ней. К сотрудникам полиции позже обратилась мать девятиклассницы.