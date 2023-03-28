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13:00, 28 марта 2023Мир

В Италии раскрыли детали побега сына российского губернатора из-под ареста

Corriere della Sera: Артем Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью сообщников

Фото: Unsplash

Российский предприниматель Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, сбежал из-под домашнего ареста в Италии при помощи сообщников. Об этом пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на следствие.

Отмечается, что в день побега Усса недалеко от дома ждал водитель. Кроме того, электронный браслет, который носил сын российского губернатора, сработал с опозданием в несколько минут. Арестованный также использовал мобильный телефон, несмотря на запрет.

Сейчас следователи изучают записи мобильного телефона, они предполагают, что Усс контактировал с сетью сообщников. Предполагается, что спустя некоторое время после побега арестованный сменил автомобиль, чтобы добраться до границы со Швейцарией или Словенией.

21 марта в Милане приняли решение об экстрадиции Усса в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. Однако в январе предприниматель захотел быть экстрадированным в Россию, где против него заведено дело по обвинению в мошенничестве.

Александр Усс, отвечая на вопрос о местонахождении сына, заявил, что это ему неизвестно.

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Варвара Кошечкина
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