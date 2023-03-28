Путин поручил российскому губернатору обратить внимание на ситуацию с ВИЧ

Путин поручил самарскому губернатору Азарову обратить внимание на ситуацию с ВИЧ

Медицинские специалисты Самарской области должны обратить внимание на ситуацию с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал губернатору региона Дмитрию Азарову во время их встречи, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

В ходе беседы глава Самарской области признал, что показатели заболеваемости в регионе превышают среднероссийские, несмотря на то что «за последние десять лет есть динамика по снижению».

По словам Азарова, проблема с ВИЧ в регионе сохраняется. «И в первую очередь это Тольятти, там мы концентрируем усилия, запланировали, конечно, и в этом году дополнительные мероприятия, чтобы справиться с проблемой», — сообщил он президенту.

Накануне эксперт Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что в девяти регионах России зафиксирована первая стадия эпидемии заражения ВИЧ. Он объяснил, что в этом случае выявляются лишь единичные случаи инфекции. Высшей стадия считается после преодоления порога в один процент заболевших беременных женщин. Покровский подчеркнул, что в России более двадцати регионов, где эпидемия ВИЧ достигла высшей, генерализованной стадии.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что показатели заболеваемости ВИЧ в России будут продолжать расти. Парламентарий связал это с тем, что, благодаря новым медицинским препаратам, продолжительность жизни инфицированных увеличилась.