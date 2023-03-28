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08:24, 28 марта 2023Россия

Российский ребенок попал в реанимацию после падения на него футбольных ворот

В Татарстане на ребенка во время игры в футбол упали ворота, он попал в реанимацию

В Татарстане на 13-летнего ребенка упали ворота. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, ворота упали на мальчика в молодежном центре «Волга», после случившегося его доставили в реанимацию. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На видео попал момент случившегося — его опубликовали в Telegram-канале Mash Iptash. На кадрах видно, как двое подростков повисают на футбольных воротах, которые впоследствии падают на землю.

Ранее в селе Титоренко Саратовской области 10-летняя девочка погибла на спортплощадке, так как ее придавило воротами для игры в мини-футбол. По версии следствия, школьница забралась на незакрепленные ворота и стала раскачиваться.

Анастасия Шейкина
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