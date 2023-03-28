В слова полюбившего евреев Канье Уэста отказались верить

TMZ: еврейские организации отказались верить в слова Канье Уэста о любви к евреям

Несколько еврейских организаций отказались верить американскому рэперу Канье Уэсту, который заявлял, что перестал быть антисемитом из-за фильма «Мачо и ботан». Об этом пишет TMZ.

Так, StopAntisemitism и American Jewish Committee заявили, что им нужно увидеть гораздо больше, чем пост в социальных сетях от музыканта, чтобы поверить, что он искренен в своих словах. В организациях также уточнили, что они готовы встретиться с Уэстом лично, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

«Шутки о фильме с Джоной Хиллом — это не то извинение, которое еврейский народ ждет от Канье, пока его антисемитские тирады продолжают провоцировать ненависть к евреям», — сказала Лиора Рез, исполнительный директор StopAntisemitism.

Ранее рэпер заявил, что изменил свое отношение к евреям благодаря актерской игре телезвезды Джоны Хилла, который исполнил в картине роль Мортона Шмидта. «Джона Хилл в "Мачо и ботане" заставил меня вновь полюбить евреев. Нельзя переносить свою злость к одной-двум персонам на миллионы невинных людей», — пояснил бизнесмен и прикрепил к посту постер фильма.