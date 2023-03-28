В Госдуму поступил законопроект о праве силовиков сбивать беспилотники

В Госдуму внесен закон, наделяющий силовые ведомства правом сбивать любые беспилотники

В Госдуму внесут законопроект о праве силовиков сбивать беспилотники

Начало событий в новости В Госдуму внесут законопроект о праве силовиков сбивать беспилотники

В Госдуму поступил законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Ранее 28 марта депутат ГД Александр Хинштейн заявил о намерении внести документ на рассмотрение парламентариев.

Согласно нормам нынешнего законодательства, силовики могут сбивать исключительно воздушные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Если же новый законопроект будет принят, то МВД, ФСБ, Росгвардия, СВР, ФСО, ФСИН, ГУСП, а также организации вневедомственной охраны получат право уничтожать беспилотники на воде и на земле.

«Актуальность нашей инициативы очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионно-террористических целях», — отметил Хинштейн.

По его мнению, принять законопроект нужно как можно быстрее.