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11:09, 28 марта 2023Силовые структуры

В Госдуму внесут законопроект о праве силовиков сбивать беспилотники

В Госдуму внесут законопроект о праве силовых ведомств сбивать любые беспилотники

Фото: Tsitsagi Nikita / News.ru / Globallookpress.com

В Госдуму внесут законопроект о праве силовых ведомств сбивать любые беспилотники. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Согласно нормам нынешнего законодательства, силовики могут обезвреживать исключительно воздушные БПЛА. Если же новый законопроект будет принят, то МВД, ФСБ, Росгвардия, СВР, ФСО, ФСИН, ГУСП, а также организации вневедомственной охраны получат право уничтожать беспилотники в воде и на земле.

«Актуальность нашей инициативы очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионно-террористических целях», — отметил Хинштейн.

По его мнению, принять законопроект нужно как можно быстрее.

Ранее Хинштейн предложил внести в Госдуму законопроект об ответственности за нарушение антитеррористической защиты.

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Елизавета Новикова
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