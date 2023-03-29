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18:30, 29 марта 2023Мир

В США заявили о получении Киевом лишь 20 процентов выделяемой помощи

США направляют Киеву лишь 20 процентов помощи, 60 процентов получает американская сторона

Фото: Thibault Camus / AP

США направляют Киеву лишь 20 процентов от выделенной финансовой помощи, 60 процентов получает американская сторона. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Техас Майкл Маккол, передает ТАСС.

«Из выделенных 113 миллиардов долларов в виде четырех дополнительных [пакетов помощи Украине] примерно 60 процентов ассигнуются американским войскам, американским рабочим, а также на модернизацию американских запасов [оружия и военной техники]. В реальности только 20 процентов финансирования идет непосредственно украинскому правительству в форме прямой бюджетной поддержки», — рассказал политик.

Ранее исполняющая обязанности генерального инспектора Агентства США по международному развитию (АМР США) Николь Анджарелла заявил, что организация за 11 месяцев получила 178 сигналов о коррупции при освоении помощи, выделенной Украине. «Мой офис получил 178 сообщений, связанных с Украиной. Это на 556 процентов сообщений больше, чем за предыдущий 11-месячный период», — заявила инспектор. При этом она добавила, что на данный момент серьезных уголовных выводов, связанных с помощью АМР США Киеву, нет.

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Виктория Кондратьева
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