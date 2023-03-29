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12:58, 29 марта 2023Россия

Кремль оценил действия российских военных под Артемовском

Пресс-секретарь Путина Песков пожелал успехов российским военным в боях под Артемовском

Фото: Tsitsagi Nikita / News.ru / Globallookpress.com

Российские военные проявляют чудеса героизма в боях под Артемовском (украинское название — Бахмут). Так действия российской армии в боях под этим населенным пунктом оценил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля пожелал военнослужащим успехов в боях.

Сражение за город продолжается уже более семи месяцев — ВСУ держат оборону в Артемовске с августа 2022 года. 7 марта в Донецкой народной республике заявляли о контроле над половиной города. Власти Украины собираются продолжать оборону Артемовска.

Ранее издание The Sunday Times сообщало, что ВСУ в ходе боев за Артемовск теряют около 100-200 солдат ежедневно. Там также предположили, что потери украинской армии на артемовском направлении могут вынудить Киев принять решение оставить оборону населенного пункта.

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Марк Леонов
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