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16:45, 29 марта 2023Россия

Самолет Минобороны опасно сблизился с бизнес-джетом в небе над Россией

Baza: Ил-76 ВКС России опасно сблизился с частным самолетом BySky над Саратовской областью

Фото: РИА Новости

Самолет Минобороны России опасно сблизился с бизнес-джетом в небе над Саратовской областью. Об этом пишет Telegram-канал издания Baza.

По его информации, инцидент произошел около полудня 28 марта. Ил-76 российских ВКС с бортовым номером RF78663 осуществлял снижение, в ходе которого приблизился к частному борту Pilatus HC-12NG белорусской компании BySky.

Лайнеры следовали по пересекающимся курсам, горизонтальное расстояние между ними в момент сближения составило 1,5 километра, вертикальное — менее 300 метров. В результате сработала система предупреждения об опасных сближениях (СПОС). На борту Pilatus находились два члена экипажа и пассажир, борт следовал из Уральска в Москву.

Росавиация создала комиссию по расследованию инцидента. По предварительным данным, самолеты сблизились по вине диспетчера — он не уследил за одним из воздушных судов и слишком поздно отреагировал.

В апреле прошлого года сообщалось, что в российской воздушной зоне опасно сблизился пассажирский самолет авиакомпании Air Serbia, выполнявший рейс из Белграда в Москву, и истребитель — расстояние между ними составило всего километр. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что военный борт напоминал F-15, или Eurofighter, серого цвета и, очевидно, принадлежал НАТО.

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Варвара Кошечкина
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