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20:54, 29 марта 2023Среда обитания

Брэд Питт избавился от особняка в Лос-Анджелесе

ET: актер Брэд Питт продал особняк в Лос-Анджелесе за 40 миллионов долларов
Брэд Питт

Брэд Питт. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт избавился от своего роскошного особняка в Лос-Анджелесе. Он выручил от продажи несколько десятков миллионов долларов. Об этом сообщает Entertainment Tonight (ET) со ссылкой на источник.

Бывшее жилье актера находится в престижном районе Лос-Фелис. По словам анонимного источника, Питт получил за особняк 40 миллионов долларов. Сделка была заключена вне рынка. По данным портала Dirt, продажа особняка связана с желанием актера найти в городе жилье поменьше.

Актер владел этим домом с 1994 года, когда купил его за 1,7 миллиона долларов. Он также проживал там во время брака с актрисой Анджелиной Джоли и детьми.

Ранее актриса Бри Ларсон купила новый дом в Лос-Фелисе. Она отдала за объект 7 миллионов долларов. Последний раз дом продавали в 2022 году за 3,8 миллиона долларов группе местных инвесторов в недвижимость.

Нина Ташевская
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