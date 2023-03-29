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16:49, 29 марта 2023Россия

В петербургском университете запретили ходить на занятия с небритыми ногами

В СПбГУП запретили ходить на занятия с небритыми ногами и длинными ногтями

Фото: Eliott Reyna / Unsplash

В Гуманитарном университете профсоюзов в Санкт-Петербурге (СПбГУП) запретили ходить на занятия с небритыми ногами и длинными ногтями. Об этом сообщает «Подъем».

В учебном заведении также нельзя носить вещи в клетку, босоножки и кеды. Под запрет попал и пирсинг на лице.

Руководство учреждения считает свои правила нормой. «В нашем Университете существуют свои правила приличий, распространяющиеся и на внешний вид студентов. (...) Наши правила вполне вписываются в действующее законодательство РФ, позиции Ученого совета и студенческого самоуправления СПбГУП и более чем устраивают работодателей», — сообщили в пресс-службе университета.

Когда именно был введен такой запрет, не уточняется.

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Евгения Куликова
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