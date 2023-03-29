Мобильный бункер на колесах отправили в зону СВО

ТАСС: в зону СВО отправлен первый экземпляр российского мобильного бункера

Компания «Доргеотех» отправила в зону специальной военной операции первый экземпляр мобильного бункера. Об этом сообщает ТАСС.

«Первый мобильный бункер на колесах 28 марта отправлен в зону СВО. Бункер вмещает четыре спальных места, в случае обстрела в нем могут укрыться восемь человек», — заявил директор компании «Доргеотех» Алексей Девятилов. По словам Девятилова, бункер можно легко разместить в траншее и «выдернуть» при необходимости.

Бункер на колесах может транспортироваться автомобилями УАЗ и «Нива» — также будет изготовлено крепление для машин «Урал» и КамАЗ. Вес бункера составляет от 1,4 до 2,5 тонны. Мобильное убежище оснащено печью для обогрева и приготовления пищи: «В зоне СВО ребята могут обложить печи камнем, кирпичами и получится эффект русской печи — тепла будет отдаваться больше». Антикоррозионное покрытие бункера рассчитано на 50 лет.

«Разработанные нами бункеры позволяют надежно защитить бойцов от поражения осколочно-фугасными снарядами. Металлическая конструкция, закопанная в грунт, выдерживает воздействие 152 миллиметровых боеприпасов», — подчеркнул Девятилов.

Ранее стало известно, что в Ракетных войсках стратегического назначения начали командно-штабные учения с комплексами «Ярс». В учениях задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.