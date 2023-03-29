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21:44, 29 марта 2023Спорт

ЦСКА вышел в финал Западной конференции КХЛ

ЦСКА победил «Локомотив» в седьмом матче и вышел в финал Западной конференции КХЛ
Сергей Плотников

Сергей Плотников. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча четвертьфинала Кубка Гагарина прошла в Москве и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе армейцев заброшенными шайбами отметились нападающие Антон Слепышев, Виталий Абрамов, Владислав Каменев, Андрей Светлаков и Михаил Григоренко.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3 и вышел в финал Западной конференции КХЛ. В следующей стадии турнира команда встретится с петербургским СКА. Первый матч серии пройдет 2 апреля в Петербурге.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

Анастасия Борисова
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