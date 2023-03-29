В WhatsApp улучшат популярную возможность

В WhatsApp появятся 15 дополнительных опций длительности для исчезающих сообщений

Мессенджер WhatsApp улучшит функцию исчезающих сообщений, добавив в нее дополнительные опции длительности. Об этом стало известно порталу WABetaInfo.

Уточняется, что сейчас в популярной функции есть три варианта длительности: послания можно настроить так, чтобы они исчезали через 24 часа, семь или 90 дней. Однако в мессенджере появятся 15 дополнительных опций длительности, от одного часа до нескольких дней, двух недель, полугода и года.

Подобное обновление позволит пользователям лучше контролировать свои сообщения, считает WABetaInfo. Там также отметили, что возможность с исчезновением послания после одного часа может быть особенно полезной для отправки конфиденциальной и чувствительной информации.

Нововведение обнаружили в бета-версии WhatsApp для компьютеров, однако в издании заверили, что оно разрабатывается и для версий мессенджера на iOS и Android.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится возможность отправлять видеосообщения. Уточнялось, что пользователи мессенджера смогут записывать и отправлять короткие видеопослания длительностью до 60 секунд.