Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:50, 24 марта 2023Интернет и СМИ

Стало известно о новой функции WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появится возможность отправлять видеосообщения

Фото: Asisamuel / Shutterstock / Fotodom

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность отправлять видеосообщения. О разработке новой функции стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным ресурса, пользователи мессенджера смогут записывать и отправлять короткие видеосообщения длительностью до 60 секунд. Отмечается, что эти сообщения будут защищены сквозным шифрованием, то есть никто, в том числе интернет-провайдер и сотрудники WhatsApp, не будут иметь доступ к этой информации.

Нововведение обнаружили в бета-версии мессенджера под номером 23.6.0.73 для устройств на базе iOS. Когда оно заработает для широкого круга пользователей, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появилась функция, с помощью которой человек может просматривать общие с другими пользователями группы. Помимо этого, был расширен функционал администраторов групп: теперь они могут принимать или отклонять запросы на вступление в сообщество по пригласительной ссылке.

Перед этим директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов напомнил пользователям WhatsApp о полезных возможностях мессенджера. Среди них эксперт назвал самоудаляющиеся чаты и двухфакторную аутентификацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
В США допустили растущие потери ВСУ
ВСУ вновь обстреляли приграничное российское село
Грузинский боец UFC показал травмированную перед боем с Яном руку
Россияне получили уникальные технологии для контента
Суд отложил слушания по жалобе на приговор покинувшего Россию инвестора Калви
Пьяная россиянка родила сразу после смертельного ДТП
Аргентинский защитник клуба РПЛ объяснил решение остаться в России
Сын Стивена Сигала стал гражданином России
Стало известно о новой функции WhatsApp
В московской школе отреагировали на видео с «изнасилованием» четвероклассника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.