Эрдоган пообещал не дать Западу втянуть Турцию в войну против России

Президент Турции Эрдоган заявил, что не даст Западу втянуть страну в войну с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть его страну в войну с Россией. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Ahaber, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобная установка является одним из предвыборных слоганов. «Если бы не наши усилия за последние два года, то "западный клуб" втянул бы Турцию в войну против России. Пока мы здесь, мы не будем способствовать этому», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что намерение Анкары — прилагать усилия «с серьезной решимостью и играть роль посредника» между Россией и Украиной.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности визита российского лидера Владимира Путина в Турцию 27 апреля для участия в церемонии загрузки ядерного топлива на атомную электростанцию (АЭС) «Аккую»