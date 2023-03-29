Российская теннисистка объяснила желание сменить спортивное гражданство

Теннисистка Варвара Грачева допустила, что будет представлять на турнирах Россию и Францию

Российская теннисистка Варвара Грачева объяснила желание сменить спортивное гражданство на французское. Ее слова приводит Daily Mail.

«Когда я начинала этот процесс, это даже близко не было связано с нынешней ситуацией [на Украине], никто не знал, что произойдет. Решение зависит не от меня, есть другие люди, которые будут определять мое будущее», — заявила спортсменка. Она допустила, что будет представлять на турнирах две страны.

О желании Грачевой сменить флаг стало известно 27 марта. L'Equipe сообщил, что россиянка, которая с 2016 года тренируется в Каннах, подала документы на получение французского гражданства и уже сдала необходимые языковые тесты.

22-летняя теннисистка занимает 54-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 6 марта она впервые в карьере вышла в финал турнира WTA: в решающей встрече соревнований в Остине (США) россиянка уступила украинке Марте Костюк.

Весной 2022 года российским теннисистам запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.