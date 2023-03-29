Иран предложил ЕС и Украине свое посредничество в переговорах с Россией

Глава МИД ИРИ Абдоллахиян: Иран готов к посредничеству в переговорах РФ с Украиной и ЕС

Иран готов прикладывать усилия по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил журналистам глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр заявил, что перед вылетом в Москву он предложил главе внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозепу Боррелю, а также главе МИД Украины Дмитрию Кулебе свое посредничество в переговорах с российской стороной.

«Мы готовы на уровне президента, на уровне министров иностранных дел продолжить усилия для установления мира, спокойствия и прекращения войны, мы надеемся, что на этом пути тоже будут достигнуты оптимальные результаты», — сказал иранский дипломат.

Он также заявил, что страны Запада усложняют ситуацию на Украине, продолжая поставлять Киеву вооружения. Он подчеркнул, что иранская сторона всегда выступала за политическое урегулирование украинского конфликта.

Ранее иранский министр в ходе телефонного разговора обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым события на Украине. Абдоллахиян отметил принципиальную позицию Тегерана сосредоточиться на поиске возможности найти политическое решение данного вопроса, основанное на мирном диалоге между странами.