Владимир Кличко раскритиковал рекомендации МОК по допуску россиян

Владимир Кличко заявил, что рекомендации МОК по допуску россиян загрязняют олимпийский дух

Бывший украинский боксер Владимир Кличко раскритиковал в Twitter рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к турнирам.

«Томас Бах служит цветам и интересам России. Это решение загрязняет олимпийский дух», — заявил Кличко, назвав фальшивым нейтральный флаг, под которым организация разрешила спортсменам выступать на соревнованиях.

28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

