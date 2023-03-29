Двойник Кары Делевинь пожаловалась на непристойные фразы мужчин на свиданиях

Двойник Кары Делевинь Рейли Харрисон из Далласа пожаловалась на похотливые мысли мужчин

Американка, которую в сети прозвали двойником британском модели Кары Делевинь, рассказала о жизни с внешностью манекенщицы. На эту тему она высказалась в интервью Daily Mail.

25-летняя жительница Далласа Рейли Харрисон призналась, что не может найти возлюбленного из-за сходства со знаменитостью. По словам девушки, мужчины хотят встречаться с ней только из-за схожести с Делевинь.

«Похотливые парни просто фантазируют, что встречаются со своим кумиром, и транслируют свои мысли мне. Это ужасно», — пожаловалась она на непристойные фразы мужчин на свиданиях.

Героиня материала отметила, что незнакомцы регулярно останавливают ее на улице, путая с Делевинь. В заключение Харрисон поблагодарила супермодель, поскольку благодаря ее успеху в моду вошли широкие брови. «Надо мной издевались в школе из-за густых бровей, но после того, как Кара прославилась, нападки прекратились», — уточнила собеседница издания.

В мае 2022 года австралийская художница Бриттани Диксон поразила пользователей сети своим сходством с Кейт Миддлтон. Девушка призналась, что относится к этому положительно, так как восхищается супругой принца Уильяма.