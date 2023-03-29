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09:24, 29 марта 2023Из жизни

Сбитая автобусом женщина выжила благодаря призраку мужа

В Великобритании сбитая автобусом женщина рассказала, что выжила благодаря призраку мужа

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

74-летняя жительница Великобритании Кэрол Эттл утверждает, что выжила благодаря призраку мужа, который якобы явился после того, как ее сбил автобус. Об этом сообщает The Mirror.

ДТП произошло 28 июля 2022 года. Женщина получила множественные травмы: перелом глазниц, носа и трех ребер. Помимо этого, у нее случилось кровоизлияние в мозг.

Пострадавшую срочно госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы. «Она провела семь недель в реанимации и две недели в травматологическом отделении, — рассказала ее дочь. — За это время у меня было по крайней мере четыре тяжелых разговора с медиками. Врачи говорили, что она не выживет».

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Эттл считает, что вернулась к жизни благодаря покойному мужу, которого увидела, пока находилась в коме. По ее словам, однажды она якобы очнулась и увидела его возле себя. «Он сказал: "Наверху для тебя нет места. Мы не хотим, чтобы ты попала куда-то еще, так что бери себя в руки, борись и уходи отсюда"», — говорит она.

Уже в октябре женщина вернулась домой. Еще через девять недель она полностью восстановилась.

Ранее житель Великобритании, переживший клиническую смерть, рассказал о своем «загробном» опыте. Сейчас мужчина полностью выздоровел, и врачи называют его чудо-мужчиной.

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Алиса Удовик
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