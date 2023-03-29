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01:22, 29 марта 2023Мир

Байден прокомментировал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии

Байден обеспокоен сообщениями о размещении РФ тактического ядерного оружия в Белоруссии

Фото: Globallookpress.com

Белый дом привел слова президента США Джо Байдена, который прокомментировал сообщения о размещении Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Глава государства выразил мнение, что, несмотря на разные заявления, этого до сих пор не произошло, передает ТАСС.

«Опасные разговоры. Это вызывает беспокойство», — заявил американский лидер.

Он признался, что пока не ознакомился с заявлениями российских официальных лиц по данному вопросу, добавив, что это могло произойти лишь в том случае, если российское тактическое ядерное оружие разместили в Белоруссии за то время, пока он был в самолете.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Белого дома Джон Кирби рассказал, что Вашингтон пока не наблюдает свидетельств размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии, отметив, что Соединенные Штаты не намерены вдаваться в гипотетические сценарии в случае развертывания таких вооружений.

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Марина Совина
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