Стало известно об опасной болезни у умершего после урока физкультуры школьника

У умершего после урока физкультуры школьника в Крыму был синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта

У девятиклассника, который умер после урока физкультуры в одной из школ Симферополя, была диагностирована опасная болезнь — синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. Об этом стало известно Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, врожденная аномалия сердца у ребенка никак себя не проявляла, родители школьника периодически направляли сына на обследование — последний раз его проводили два года назад. Операция мальчику не требовалась.

Погибший девятиклассник был воспитанным и активным. По версии авторов канала, мальчику стало плохо на перемене — он на пришкольном стадионе готовился к военно-спортивному конкурсу «Победа», участие в котором решил принять сам. Тогда подросток пробежал круг по территории спорткомплекса на открытом воздухе и пометал гранаты, после чего потерял сознание.

О смерти подростка в Симферополе стало известно 29 марта. Предварительно, мальчику стало плохо после пробежки в школе, у него имелся допуск к занятиям физической культурой. В Следственном комитете впоследствии уточнили, что мальчику были запрещены избыточные нагрузки.

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта — врожденная патология, когда между предсердиями и желудочками присутствует дополнительное электрическое соединение, что повышает вероятность развития нарушений сердечного ритма с повышением частоты сердечных сокращений. Внезапная сердечная смерть наступает 0,25-0,39 процента больных ежегодно.