Появились подробности о погибших при столкновении авто и поезда в Крыму

«Mash на волне»: пассажирами попавшей под поезд машины в Крыму были мать и две дочери

Пассажирами автомобиля, который попал под поезд в Крыму, была женщина и двое ее дочерей. Подробности о погибших в аварии публикует Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, дочерям женщины было 13 и 18 лет. За рулем автомобиля находился 58-летний Байсер Зейтуллаев, который проигнорировал звуковой и запрещающий световой сигнал светофора и двинулся к приближающемуся поезду. Россиянка с детьми ехала на такси из Вольного в Джанкой.

Об аварии в Крыму стало известно вечером во вторник, 29 марта. ДТП случилось перегоне 1388 километра вблизи села Вольное Джанкойского района. Поезд, протаранивший автомобиль, следовал по маршруту Севастополь — Санкт-Петербург. Среди четырех погибших были два ребенка.

Момент смертельной аварии попал на видео. На кадрах видно, что, как только машина заезжает на рельсы, ее таранит поезд.