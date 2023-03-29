В национальном парке «Таганай» в Челябинской области расцвели первые подснежники-ветреницы

В Челябинской области расцвели первые подснежники-ветреницы. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости» со ссылкой на пресс-службу национального парка «Таганай».

Сотрудники нацпарка заметили цветы, которые выросли на 20 дней раньше обычного. По словам специалистов, мартовский подснежник побил прошлый рекорд, когда на Южном Урале появление аналогичного растения зафиксировали 7 апреля 2008 года.

«Едва проклюнувшаяся ветреница была найдена на солнцепеке крутой бровки долины Большой Тесьмы в окружении стайки пробудившихся от сна ярко-оранжевых ванесс-крапивниц», — уточнили работники «Таганая» и добавили, что бабочки и осы в 2023 году также проснулись раньше привычного срока.

В октябре 2022 года стало известно, что в Нижнем Новгороде зацвела сирень. На размещенных кадрах были запечатлены ветки сирени с бутонами и уже распустившимися цветками. «Весна, ты пьяна, сейчас осень! Сирень неожиданно зацвела в октябре», — написал автора поста.