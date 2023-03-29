Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Синнер
2:0
Завершен
Андрей Рублёв
Майами (м)
Карен Хачанов
2:0
Завершен
Стефанос Циципас
Майами (м)
СКА
28 марта
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 7-й матч
Ак Барс
28 марта
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 7-й матч
Джессика Пегула
Сегодня
02:00 (Мск)
Анастасия Потапова
Майами (ж)
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
02:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Кентен Алис
Сегодня
03:30 (Мск)
Даниил Медведев
Майами (м)
00:33, 29 марта 2023Спорт

В Польше назвали предательством рекомендации МОК по допуску россиян

Премьер-министр Польши Моравецкий назвал предательством критерии МОК по допуску россиян

Фото: Uwe Anspach / Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter раскритиковал критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным турнирам.

Моравецкий назвал рекомендации МОК по возвращению отечественных атлетов на соревнования скандалом и предательством истинного духа спорта. Он рассказал, что рекомендовал министру спорта Камилю Бортничуку передать возражение руководству МОК. «Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния», — заявил политик.

28 марта, МОК рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против двух российских компаний
Госдеп обеспокоился якобы имеющимися связями российских спортсменов с военными
Доктор Мясников назвал альтернативу поваренной соли
Байден прокомментировал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии
В России предложили открывать МФЦ и «Почту России» в торговых центрах
Легинсы лопнули на девушке во время интенсивной тренировки в спортзале
Кадыров прокомментировал нападение на отдел полиции в Чечне
В Чехии дети украинских беженцев столкнулись с проблемами с обучением
Военный аналитик объяснил попытки Запада пугать наступлением ВСУ на Крым
Неизвестные в Чечне напали на здание отдела полиции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.