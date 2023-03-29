В Польше назвали предательством рекомендации МОК по допуску россиян

Премьер-министр Польши Моравецкий назвал предательством критерии МОК по допуску россиян

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter раскритиковал критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным турнирам.

Моравецкий назвал рекомендации МОК по возвращению отечественных атлетов на соревнования скандалом и предательством истинного духа спорта. Он рассказал, что рекомендовал министру спорта Камилю Бортничуку передать возражение руководству МОК. «Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния», — заявил политик.

28 марта, МОК рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.