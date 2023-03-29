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11:23, 29 марта 2023Россия

Названа предварительная причина смерти мужчины в московском бассейне

Предварительной причиной смерти москвича в бассейне названа сердечная недостаточность

Фото: Thom Milkovic / Unsplash

Мужчина, утонувший в бассейне московского фитнес-клуба, мог умереть от острой сердечной недостаточности. Предварительную причину смерти назвала пресс-служба столичного управления Следственного комитета в Telegram-канале.

Москвич утонул в бассейне во время утреннего заплыва в районе Южное Бутово в Москве 29 марта. Погибшим оказался 47-летний местный житель.

Момент его смерти попал на видео. По факту случившегося организована доследственная проверка.

Ранее в марте сообщалось, что 37-летняя женщина попала в больницу после посещения бассейна в Санкт-Петербурге. Сотрудникам спортивного комплекса удалось ее спасти.

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Евгения Куликова
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