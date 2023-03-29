Названа предварительная причина смерти мужчины в московском бассейне

Предварительной причиной смерти москвича в бассейне названа сердечная недостаточность

Мужчина, утонувший в бассейне московского фитнес-клуба, мог умереть от острой сердечной недостаточности. Предварительную причину смерти назвала пресс-служба столичного управления Следственного комитета в Telegram-канале.

Москвич утонул в бассейне во время утреннего заплыва в районе Южное Бутово в Москве 29 марта. Погибшим оказался 47-летний местный житель.

Момент его смерти попал на видео. По факту случившегося организована доследственная проверка.

Ранее в марте сообщалось, что 37-летняя женщина попала в больницу после посещения бассейна в Санкт-Петербурге. Сотрудникам спортивного комплекса удалось ее спасти.