Власти Украины назвали «рукой Бога» выселение монахов из лавры

Глава СНБО Украины Данилов назвал «рукой Бога» выселение монахов из Киево-Печерской лавры

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал «рукой Бога» выселение монахов из Киево-Печерской лавры в Киеве. Его обращение опубликовало «Новое издание» в Telegram.

«Если вы говорите, что все, что в происходит в мире, — это рука Бога, то считайте, что это делает рука Бога. То, что на сегодняшний день там происходит [выселение монахов из лавры]. Вы же не спорите с Богом? Бог так решил, что с 29 марта вы должны покинуть эту обитель», — заявил глава СНБО.

В среду, 29 марта, в последний день до выселения монахов, на территории Киево-Печерской лавры собрались верующие для молитвы. Власти Украины обязали монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть обитель до 29 марта.