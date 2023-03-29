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10:49, 29 марта 2023Бывший СССР

Власти Украины назвали «рукой Бога» выселение монахов из лавры

Глава СНБО Украины Данилов назвал «рукой Бога» выселение монахов из Киево-Печерской лавры

Фото: G.Evgenij / Shutterstock / Fotodom

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал «рукой Бога» выселение монахов из Киево-Печерской лавры в Киеве. Его обращение опубликовало «Новое издание» в Telegram.

«Если вы говорите, что все, что в происходит в мире, — это рука Бога, то считайте, что это делает рука Бога. То, что на сегодняшний день там происходит [выселение монахов из лавры]. Вы же не спорите с Богом? Бог так решил, что с 29 марта вы должны покинуть эту обитель», — заявил глава СНБО.

В среду, 29 марта, в последний день до выселения монахов, на территории Киево-Печерской лавры собрались верующие для молитвы. Власти Украины обязали монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть обитель до 29 марта.

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Ткачев Егор
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