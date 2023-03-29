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14:21, 29 марта 2023Из жизни

Рыбак три часа ждал помощи на острове после нападения акулы

9 Now: в Австралии акула напала на рыбака и дважды укусила его за ногу

Фото: Gerald Schombs / Unsplash

У островов Монтебелло, Австралия, акула дважды укусила рыбака Адама Нортона и оставила на его ноге рваную рану. Об этом сообщает 9 Now.

Нападение произошло, когда Нортон пришвартовал катер после рыбалки, а затем спрыгнул в воду и стал пробираться к берегу. В этот момент акула неожиданно укусила его за ногу ниже колена. «Я отбился от нее и бросился прочь, а она снова подплыла ко мне и вцепилась в ногу», — рассказывает он.

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Истекающему кровью мужчине удалось выбраться на берег. Его брат и друзья оказали ему первую помощь и сумели остановить кровотечение. Однако выбраться с острова не удавалось еще три часа из-за плавающих в воде акул. В свете фонарика было видно, что напавшая на Нортона хищница не сдается и продолжает ждать его на мелководье.

Наконец мужчина заметил большое судно и смог привлечь внимание пассажиров. Пострадавшего отвезли на другой остров, а затем доставили в больницу вертолетом. «Мне повезло, что у меня не были задеты крупные сухожилия, но я получил серьезную рваную рану на стопе и до лодыжки, между пальцами ног и ниже колена — довольно приличная рана», — говорит рыбак. Нортон признался, что не будет заниматься дайвингом в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что британский дайвер стал жертвой акул-молотов во время плавания рядом с Мальдивскими островами. Мужчину экстренно госпитализировали, однако он скончался по прибытии в медучреждение.

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Алиса Удовик
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