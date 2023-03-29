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15:14, 29 марта 2023Моя страна

В Хабаровском крае три любопытных тигра попали на видео фотоловушки

Трое тигров «совершили набег» на фотоловушку в Хабаровском крае

В Хабаровском крае семейство любопытных тигров совершило набег на фотоловушку. Видеозапись опубликована в Telegram-канале центра «Амурский тигр».

На запись попали три тигра. Каждый из них проявил интерес к камере — первый потряс ее лапой и понюхал, второй нарычал, а третий попробовал на зуб и таким образом выключил ее.

Центр «присвоил победу» за старательность третьему хищнику.

Ранее сообщалось, что тигрица Злата из Пензенского зоопарка поиграла с пакетами и попала на видео. В вольере у Златы было два бумажных пакета, сначала она изучила и обнюхала их, а затем по очереди отнесла в свое жилище. После этого Злата решила полежать. В зоопарке уточнили, что в вольере было еще и мясо, но на тот момент оно не заинтересовало хищницу.

Сергей Истомин
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