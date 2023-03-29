Белоруссия ввела госрегулирование цен и стала лидером по их росту

Белоруссия стала лидером среди стран ЕАЭС по росту цен на сельскохозяйственную продукцию

В феврале лидером по росту цен на сельскохозяйственную продукцию среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в годовом выражении оказалась Белоруссия. Об этом свидетельствует отчет, размещенный на сайте Евразийской экономической комиссии.

По сравнению с тем же периодом прошлого года цены на эту категорию товаров в республике выросли на 19,7 процента. Следом со значительным отрывом идут Армения (8,4 процента) и Казахстан (7,3 процента). В России и Киргизии цены снизились на 4,6 процента и 4,8 процента соответственно. В целом в ЕАЭС снижение составило 1,3 процента.

Осенью прошлого года президент республики Александр Лукашенко поручил правительству ввести контроль за ростом цен. Мера подразумевала регулирование уровней возможного повышения по каждой категории товаров и ответственность поставщиков и продавцов за нарушение этих правил.

По сравнению с январем цены на сельскохозяйственную продукцию в Белоруссии выросли на 0,1 процента, в России — на 0,2 процента, в Киргизии — на 0,5 процента. В Армении и Казахстане цены, напротив, упали.

Также на этой неделе в продаже в минском магазине заметили украинский картофель. Позже начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Наталья Мельникова объяснила, что в ценник вкралась ошибка, а в действительности ранний картофель привезли из Пакистана.