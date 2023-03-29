Москвич сходил в спортзал и умер

Житель Москвы сходил в спортзал и умер из-за проблем с сердцем

Житель Москвы сходил в спортзал и умер. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным издания, доцент Финансового университета пришел в фитнес-центр на севере столицы, на улице Вильгельма Пика. Там во время упражнений москвич почувствовал себя плохо, предположительно, случился сердечный приступ.

Мужчине вызвали скорую помощь, но к приезду бригады врачей он уже скончался. Были ли у умершего хронические проблемы с сердцем, не уточняется.

Ранее сообщалось о смерти москвича в бассейне — россиянин скончался во время утреннего заплыва. Момент гибели мужчины попал на видео