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13:24, 29 марта 2023Россия

Москвич сходил в спортзал и умер

Житель Москвы сходил в спортзал и умер из-за проблем с сердцем

Фото: Jelmer Assink / Unsplash

Житель Москвы сходил в спортзал и умер. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным издания, доцент Финансового университета пришел в фитнес-центр на севере столицы, на улице Вильгельма Пика. Там во время упражнений москвич почувствовал себя плохо, предположительно, случился сердечный приступ.

Мужчине вызвали скорую помощь, но к приезду бригады врачей он уже скончался. Были ли у умершего хронические проблемы с сердцем, не уточняется.

Ранее сообщалось о смерти москвича в бассейне — россиянин скончался во время утреннего заплыва. Момент гибели мужчины попал на видео

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Марк Леонов
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