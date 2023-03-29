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14:06, 29 марта 2023Мир

В России высказались о возможной встрече Зеленского и Си Цзиньпина

Депутат Новиков: Китай может сыграть роль в урегулировании украинского конфликта

Фото: Alexei Maishev / Reuters

Китай может сыграть исключительно конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине. «Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — подчеркнул он. Украинский лидер добавил, что в течение 2022 года он не общался с китайским коллегой.

Позиция КНР

«Мне кажется, что никаких подозрений или сомнений в том, что китайская позиция будет абсолютно конструктивна для России [во время встречи с Зеленским], ни у кого из российских экспертов, наблюдателей и политиков быть просто не может и не должно», — заявил Новиков.

Он объяснил свою позицию тем, что только что состоялся визит Си Цзиньпина в Москву. В ходе этого визита китайская сторона подтвердила приверженность всеобъемлющему партнерству с Россией, добавил он.

Не раз звучали образные заявление о том, что угрозы и внешние вызовы Москва и Пекин готовы встречать спина к спине

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«Самый высокий уровень отношений России и Китая уже достигнут, и стороны во время встречи подписали целый ряд документов, которые будут способствовать дальнейшему углублению нашего сотрудничества. Поэтому, мне кажется, что никакой другой роли, кроме конструктивной, в урегулировании ситуации вокруг Украины Пекин сыграть не может, учитывая, что подход КНР к этому вопросу является комплексным», — убежден парламентарий.

Источник конфликта и решение

Пекин не раз давал понять, что источником конфликта на Украине является неконструктивная позиция Запада и наращивание структурами НАТО вооружений, расширение числа баз, их непосредственное приближение к границам России, отметил Новиков.

Вот это все и сформировало ту сложную обстановку, которая сегодня сложилась в Европе

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

Также депутат напомнил о существовании китайской инициативы, связанной с урегулированием ситуации на Украине.

«Все, кто ее внимательно читал, должны были понять, что это не просто оценка обстановки на Украине и вокруг нее. Китай подошел гораздо более системно к изучению этой проблемы, рассматривая украинский конфликт на фоне общемировых процессов, тенденций, исходя из необходимости создать прочную систему коллективной безопасности для всех стран и народов», — заключил парламентарий.

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Предложение Зеленского также прокомментировала официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Она сообщила, что Пекин не обладает конкретной информацией по вероятной встрече президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина, но намерен поддерживать общение со всеми сторонами по вопросу украинского конфликта.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом. По итогам переговоров главы государств подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и соглашение о планах углубления партнерства.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули, что отношения между Россией и Китаем не являются военно-политическим союзом и не направлены против третьих стран.

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Варвара Кошечкина
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