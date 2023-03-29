В России раскрыли позицию Украины по продлению зерновой сделки

Постпредство России в ООН: Украина и Турция не выступили против продления зерновой сделки

Украина и Турция не стали выступать против продления «продуктовой» сделки еще на 60 дней. Позицию Киева и Анкары раскрыл первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Он уточнил, что если Киев и Анкара не были бы согласны с условиями возобновления зерновой сделки, то они должны были уведомить Москву об этом в письменном виде. «Но этого не произошло. То есть, если нас не уведомили о том, что они против пролонгации на 60 дней, то она продлевается на 60 дней», — объяснил российский дипломат.

Более того, Полянский признал, что генсек ООН Антониу Гутерриш пытается сделать все возможное, чтобы обеспечить выполнение всех частей сделки. В том числе российский дипломат указал на проблему блокирования российского экспорта из-за опасений иностранных компаний насчет санкций.

17 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия продлила зерновую сделку на 60 дней. О согласии страны продлить действие соглашения на этот срок стало известно еще 13 марта.

