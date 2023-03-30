США не стали настаивать на эвакуации американских корреспондентов из России

Администрация США не призвала американские СМИ вывести корреспондентов из России

Администрация президента США Джо Байдена не стала настаивать на том, чтобы американские СМИ вывозили своих корреспондентов из России в свете ареста журналиста Эвана Гершковича. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарии Белого дома.

«Я не буду пытаться призывать другие издания выводить своих журналистов из Москвы. Мы понимаем, что у всех вас важная работа. При выполнении этой работы все вы готовы и должны идти на риск. Мы уважаем это», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом он все равно выразил обеспокоенность в связи с нахождением американцев в России и настоял на том, что им не следует находиться в этой стране. Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен также отреагировал на арест Гершковича, призвав американских граждан покинуть Россию.

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