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20:03, 30 марта 2023Мир

США не стали настаивать на эвакуации американских корреспондентов из России

Администрация США не призвала американские СМИ вывести корреспондентов из России

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена не стала настаивать на том, чтобы американские СМИ вывозили своих корреспондентов из России в свете ареста журналиста Эвана Гершковича. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарии Белого дома.

«Я не буду пытаться призывать другие издания выводить своих журналистов из Москвы. Мы понимаем, что у всех вас важная работа. При выполнении этой работы все вы готовы и должны идти на риск. Мы уважаем это», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом он все равно выразил обеспокоенность в связи с нахождением американцев в России и настоял на том, что им не следует находиться в этой стране. Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен также отреагировал на арест Гершковича, призвав американских граждан покинуть Россию.

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Виктория Кондратьева
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